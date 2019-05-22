К ПЦУ перешло лишь 4% приходов Украины

КИЕВ. 22 мая. УНН. Процесс перехода приходов Украинской православной церкви Украины Московского патриархата к новосозданной Православной церкви Украины остановился на отметке в 4%. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

Так, по информации ресурса, последний переход прихода УПЦ МП к ПЦУ состоялся 8 мая. На тот момент в ПЦУ перешло 520 приходов. Согласно данным Религиозно-информационной службы Украины, к УПЦ МП принадлежит около 12,4 тыс. религиозных общин (данные на 2019).

То есть по состоянию на сейчас в ПЦУ перешло всего 4,3% храмов УПЦ МП.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Православной церкви Украины перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.