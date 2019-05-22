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Обнародован текст первого президентского законопроекта

Обнародован текст первого президентского законопроекта

КИЕВ. 22 мая. УНН. На Сайте ВР появился текст первого законопроекта, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламентариев. Президентом он определен, как неотложный. Речь идет о законе "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса, сообщает УНН.

Как говорится в пояснительной записке, предложенным законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках". В частности, предлагается определить, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса, по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней; услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами; опубликование материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством; телеграфной связи и телекоммуникационных услуг; предоставление эфирного времени для размещения материалов, подлежащих обнародованию в средствах массовой информации государственной и коммунальной форм собственности в соответствии с законом, закупаемых избирательными комиссиями во время избирательного процесса; товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса; а также товары и услуги для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов Президента Украины, внеочередных, повторных, промежуточных выборов народных депутатов Украины, внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов, а также услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

С целью предотвращения блокировки процедур закупок во время избирательного процесса предлагается определить, что рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не останавливает проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных Законом Украины "О публичных закупках".

Ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить своевременную закупку избирательными комиссиями товаров и услуг для выполнения избирательными комиссиями возложенных на них функций по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса.

Напомним, сегодня УНН сообщал, что в ВР зарегистрировано первый президентский законопроект.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Президент, ВРУ, Владимир Зеленский
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