Обнародован текст первого президентского законопроекта

КИЕВ. 22 мая. УНН. На Сайте ВР появился текст первого законопроекта, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламентариев. Президентом он определен, как неотложный. Речь идет о законе "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса, сообщает УНН.

Как говорится в пояснительной записке, предложенным законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках". В частности, предлагается определить, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса, по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней; услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами; опубликование материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством; телеграфной связи и телекоммуникационных услуг; предоставление эфирного времени для размещения материалов, подлежащих обнародованию в средствах массовой информации государственной и коммунальной форм собственности в соответствии с законом, закупаемых избирательными комиссиями во время избирательного процесса; товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса; а также товары и услуги для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов Президента Украины, внеочередных, повторных, промежуточных выборов народных депутатов Украины, внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов, а также услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

С целью предотвращения блокировки процедур закупок во время избирательного процесса предлагается определить, что рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не останавливает проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных Законом Украины "О публичных закупках".

Ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить своевременную закупку избирательными комиссиями товаров и услуг для выполнения избирательными комиссиями возложенных на них функций по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса.

Напомним, сегодня УНН сообщал, что в ВР зарегистрировано первый президентский законопроект.