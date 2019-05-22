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Вятрович прокомментировал идею референдума о переговорах с Россией

Вятрович прокомментировал идею референдума о переговорах с Россией

Владимир Вятрович

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал референдум о переговорах с Россией "украинским брекзитом". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода не с международного содружества, а собственной сущности", - отметил он.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, АП, референдумы, Владимир Вятрович
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