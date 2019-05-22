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Правительство подготовило проект закона по аудиту "Укроборонпрома"

Правительство подготовило проект закона по аудиту "Укроборонпрома"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство подготовило проект закона по аудиту "Укроборонпрома", а также приняло решение о выделении дополнительных средств на финансовый аудит концерна. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня вносим в украинский парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонпрома" - все, что касается военной тематики и закупок, то, что мы обещали на прошлом заседании правительства", - отметил Гройсман.

По его словам, кроме того, правительство планирует выделить дополнительные средства для концерна для финаудита.

И мы выделяем на возвратной основе 32 млн грн для "Укроборонпрома" - для того, чтобы он начал финансовый аудит своей деятельности.

Напомним, правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании за 10 дней.

Источник: УНН
Теги: правительство, аудит, Владимир Гройсман, Укроборонпром

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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