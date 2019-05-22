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Минобороны выясняет обстоятельства взятия в плен 8 военных на Донбассе

Минобороны выясняет обстоятельства взятия в плен 8 военных на Донбассе

Степан Полторак

КИЕВ. 22 мая. УНН. Министерство обороны Украины выясняет обстоятельства, при которых восемь военнослужащих оказались в плену боевиков на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"О ситуации, которая произошла сегодня утром, мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно, что утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной", - отметил Полторак.

По его словам, все обстоятельства инцидента он будет выяснять после прибытия в Министерство обороны Украины.

Напомним, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Степан Полторак, военнослужащий

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Полторак Степан
Полторак Степан
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