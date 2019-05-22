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Верховная Рада собралась на внеочередное заседание

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Депутаты Верховной Рады Украины начали внеочередное заседание, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского. С тетьей попытки в зале зарегистрировалось 240 нардепов. Заседание открыто, передает корреспондент УНН.

С первого раза в Раде зарегистрировались 222 депутата, со второго - 208.

"Согласно действующему закону, я могу начать сессию и без 226 депутатов... Я все равно начну сессию, независимо от того, сколько зарегистрировалось депутатов", - призвал Парубий.

После третьей попытки зарегистрировано 240 народных депутатов.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, внесен президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Следующим пунктом значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Законопроект уже опубликован на сайте парламента.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены в ходе консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, заседание
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