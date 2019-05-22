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"Активисты" перестали блокировать ВККСУ

"Активисты" перестали блокировать ВККСУ

КИЕВ. 22 мая. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины после того, как так называемые активисты прекратили блокирование учреждения, сегодня работает в штатном режиме, продолжая проведение квалификационной оценки судей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВККСУ.

"Утром, 22 мая 2019 года, заседания коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины осуществляются в штатном режиме. Блокировка ВККСУ так называемыми активистами, которая продолжалась в течение двух дней, сегодня не происходит", - отметили в пресс-службе.

В Комиссии, как указано, продолжается проведение квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

"Вчера, 21 мая 2019 года, с лицами, блокировавшими здание ВККСУ, а также с членами Комиссии встретился председатель ССУ Олег Ткачук. Он выразил обеспокоенность многочисленными агрессивными судебными атаками против членов Комиссии, а также достоверно скоординированными атаками в информационном пространстве, которые не способствуют продолжению качественных изменений, которые проводит Украина при поддержке международных партнеров", - добавили в ведомстве.

Напомним, под стенами ВККСУ утром 20 мая и 21 мая так называемые активисты блокировали здание и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.

Источник: УНН
Теги: блокирование, ВККСУ
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