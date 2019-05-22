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Новый состав правительства будет сформирован после выборов - Герус

Новый состав правительства будет сформирован после выборов - Герус

КИЕВ. 22 мая. УНН. Новый состав Кабинета министров будет сформирован после парламентских выборов в Украине. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Новое правительство будет сформировано после выборов, когда будет парламент и будет новая коалиция - это не мое мнение, это, пожалуй, так законодательство говорит и другого пути нет", - отметил Герус.

По его словам, ситуация с изменением состава правительства до выборов невозможна.

При этом он добавил, что кандидатов на должность премьер-министра назначит новый парламент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Кабмин, правительство, политика
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