Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 14:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9660
Версия для печати

Большинство на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось с третьей попытки

Большинство на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось с третьей попытки

фотогалерея

КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты смогли зарегистрировать в сессионном зале большинство только с третьей попытки, сообщает корреспондент УНН.

С первого раза в Раде зарегистрировались 222 депутата, со второго - 208.

"Согласно действующему закону, я могу начать сессию и без 226 депутатов... Я все равно начну сессию, независимо от того, сколько зарегистрировалось депутатов", - призвал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

После третьей попытки зарегистрировано 240 народных депутатов.

То есть, количество официально зарегистрированных нардепов чуть больше простого большинства в 226 парламентариев.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Источник: УНН
Теги: ВР, заседание, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.