Большинство на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось с третьей попытки

КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты смогли зарегистрировать в сессионном зале большинство только с третьей попытки, сообщает корреспондент УНН.

С первого раза в Раде зарегистрировались 222 депутата, со второго - 208.

"Согласно действующему закону, я могу начать сессию и без 226 депутатов... Я все равно начну сессию, независимо от того, сколько зарегистрировалось депутатов", - призвал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

После третьей попытки зарегистрировано 240 народных депутатов.

То есть, количество официально зарегистрированных нардепов чуть больше простого большинства в 226 парламентариев.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".