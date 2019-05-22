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Парубий поддерживает обращение в Конституционный суд относительно указа о роспуске парламента

Парубий поддерживает обращение в Конституционный суд относительно указа о роспуске парламента

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает обращение народных депутатов в Конституционный суд относительно указа президента о роспуске парламента. Об этом спикер сказал во время внеочередного заседания, передает корреспондент УНН.

"Указ президента, я как председатель ВР, не могу остановить, как и не может остановить Верховная Рада Украины. Только суд может определить его соответствие конституции. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в КСУ, и я поддерживаю эту инициативу народных депутатов. Решение Конституционного суда может быть позднее, чем сами выборы", - отметил он.

По его мнению, указ президента о роспуске парламента противоречит действующей Конституции и заводит Украину в конституционный кризис.

Он пообещал действовать в рамках законодательства.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая.

Источник: УНН
Теги: указы, парламент, ВРУ
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