Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил И.Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение №316/2019, опубликованное на сайте АП.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Известно, что Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве.

С 25 января 2013 он является руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95".

Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.