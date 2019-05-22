У Зеленского заверили, что МВФ не будет требовать повышения цен на газ
КИЕВ. 22 мая. УНН. Международный валютный фонд не потребует нового повышения тарифов на газ для населения. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день в МВФ нет новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, он выполнен, и это не является препятствием для следующего транша", - отметил Герус.
По его словам, сейчас вопрос повышения тарифов не является актуальным со стороны МВФ.
При этом он добавил, что вопрос же снижение цен на газ относится к компетенции правительства. По его мнению именно этот вопрос актуален на сегодняшний день, поэтому правительство будет искать баланс между требованиями МВФ и интересами украинского общества.
Напомним, проведение досрочных парламентских выборов и формирования новой коалиции позволит Украине достичь подписания новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
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