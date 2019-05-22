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Шефчовича 13 июня ждут в РФ для обсуждения транзита газа через Украину

Шефчовича 13 июня ждут в РФ для обсуждения транзита газа через Украину

КИЕВ. 22 мая. УНН. Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович планирует совершить визит в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком вопроса транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года и проведения новой трехсторонней министерской встречи по газу. Об этом со ссылкой на европейский источник в среду сообщает ТАСС, передает УНН.

"Вице-председатель (Еврокомиссии Марош) Шефчович после переговоров в Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства. Главной темой переговоров станет проведение трехсторонней встречи по газу на министерском уровне для обсуждения вопроса продолжения газового транзита через Украину после истечения контракта в 2019 году", - сообщил он.

Напомним, ранее исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украины и ЕС в мае, на июнь переговоры тоже не были согласованы.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время визита в Киев заявил, что Россия затягивала с трехсторонними газовыми переговорами с Украиной и ЕС из-за украинских выборов. Но Украина стремится к возобновлению переговоров. 

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, переговоры
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