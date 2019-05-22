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Президентский законопроект о выборах зарегистрирован в ВР

Президентский законопроект о выборах зарегистрирован в ВР

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Аппарате Верховной Рады Украины зарегистрирован второй президентский законопроект, касающийся изменений избирательного законодательства, сообщает УНН.

"Законопроект зашел в Аппарат Рады", - сообщил Парубий во время заседания.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины, уже зарегистрировано. Текст законопроекта пока не обнародован.

Ранее был зарегистрирован законопроект " О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Сейчас продолжается внеочередная сессия ВР.

Источник: УНН
Теги: выборы
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