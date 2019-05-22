"Народный фронт" призвал Зеленского внести кандидатуру премьер-министра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Фракция "Народный фронт" призвала Президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуры на роль премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства. Об этом сказал сегодня лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.

"Требуем от Президента Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуры на роль премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства... Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение которых относится к конституционным полномочиям Президента. Мы удивлены, почему это не происходит прямо сейчас. Мы спрашиваем: где первоочередные законопроекты, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их принимать и рассматривать. Где закон об отмене неприкосновенности? Где обещанный закон об импичменте президента?" - спросил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца деятельности Верховной Рады 8 созыва парламентарии должны одобрить ряд важных законов.

"О снятии депутатской неприкосновенности, о криминализации незаконного обогащения, многострадальный Избирательный кодекс, и я вас прошу: сделайте открытые списки", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, в Аппарате Верховной Рады Украины зарегистрирован второй президентский законопроект, касающийся изменений избирательного законодательства.