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Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов

Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов

КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках", передает корреспондент УНН.

За включение первого законопроекта проголосовали 92 народных депутата, за второго - 127 нардепов.

Напомним, 22 мая депутаты Верховной Рады Украины начали внеочередное заседание, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал УНН, обнародован текст закона о выборах: отмена мажоритарки и закрытые партийные списки.

Ранее был обнародован проект закона "О публичных закупках".

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Владимир Зеленский
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