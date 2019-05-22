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Внеочередное пленарное заседание Рады завершено

Внеочередное пленарное заседание Рады завершено

КИЕВ. 22 мая. УНН. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявлено закрытым, следующее пленарное заседание состоится 28 мая, передает корреспондент УНН.

"Мы не смогли ни один из законов включить в повестку дня сессии... Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Очередное пленарное заседание состоится во вторник, 28 мая, в 10 утра", - сказал председатель ВР Андрей Парубий.

Отметим, сегодня в Раде состоялось обсуждение предложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

После чего в Раде состоялось голосование о внесении законопроектов в повестку дня. Ни один из документов не получил поддержки большинства.

Источник: УНН
Теги: ВР
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