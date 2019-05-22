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Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время внеочередного заседания Верховной Рады было объявлено о выходе из парламентской фракции БПП 4-х нардепов, сообщает корреспондент УНН.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко", - сказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как сообщал УНН, фракция "Блок Петра Порошенко" готова присоединиться к созданию новой коалиции в парламенте, при условии продолжения того курса, который проводила коалиция ранее.

Напомним, что 22 мая прошло внеочередное заседание ВР, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: ВР, фракции, нардепы
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