Зеленский запустил влог о жизни президента

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский запустил на YouTube-канале влог о жизни президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал "Слуга народа".

"Представляем первый выпуск жизни Зе! Команды и Владимира Зеленского - "Зе! Президент". Первый VLOG, который покажет вам загробной политики. Деятельность, намерения, работа, программа - все прозрачно!", - говорится в комментарии к влогу.

Влог демонстрирует закулисье Президента Владимира Зеленского.

Под видео призывают ждать следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком и просят писать в комментариях, что бы они хотели увидеть и о чем узнавать в следующих выпусках влога.

Напомним, к новоназначеннму главе государства Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций.



