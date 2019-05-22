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Зеленский запустил влог о жизни президента

Зеленский запустил влог о жизни президента

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский запустил на YouTube-канале влог о жизни президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал "Слуга народа".

"Представляем первый выпуск жизни Зе! Команды и Владимира Зеленского - "Зе! Президент". Первый VLOG, который покажет вам загробной политики. Деятельность, намерения, работа, программа - все прозрачно!", - говорится в комментарии к влогу.

Влог демонстрирует закулисье Президента Владимира Зеленского.

Под видео призывают ждать следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком и просят писать в комментариях, что бы они хотели увидеть и о чем узнавать в следующих выпусках влога.

Напомним, к новоназначеннму главе государства Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций.

Источник: УНН
Теги: политика, Владимир Зеленский
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