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Правительство утвердило договоренности по соглашению с Германией о соцобеспечении

Правительство утвердило договоренности по соглашению с Германией о соцобеспечении

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство утвердило договоренности по реализации соглашения между Украиной и Германией о социальном обеспечении. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

По данным пресс-службы, правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Договоренности по реализации Соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении".

Как пояснили в правительстве, постановление направлено на обеспечение применения механизма имплементации соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении, в частности, в части процедур выплаты денежной помощи и ее статистического учета и назначения пенсий с учетом стажа, приобретенного в соответствии с законодательством Украины и Германии.

Напомним, Федеральное правительство Германии до 2021 года профинансирует гуманитарные проекты Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на сумму 5,8 млн евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, правительство
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