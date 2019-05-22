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Парубий: в воздухе не запах реванша, а запах горящих шин

Парубий: в воздухе не запах реванша, а запах горящих шин

Андрей Парубий

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что реванш не пройдет, и предупредил о запахе горящих шин. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!" - написал Парубий.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины, и заявил, что он будет обжалован в суде, а автор указа будет нести ответственность.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Андрей Парубий
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