Парубий: в воздухе не запах реванша, а запах горящих шин

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что реванш не пройдет, и предупредил о запахе горящих шин. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!" - написал Парубий.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины, и заявил, что он будет обжалован в суде, а автор указа будет нести ответственность.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.