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У Зеленского надеются на дополнительные переговоры по изменению избирательного законодательства

У Зеленского надеются на дополнительные переговоры по изменению избирательного законодательства

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 22 мая. УНН. Между командой Президента Украины Владимира Зеленского и парламентом еще будут проведены консультации или переговоры по вопросу изменения избирательного законодательства. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что будет еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", - отметил Стефанчук.

По его словам, еще есть время для того, чтобы в результате консультаций между Президентом и парламентом было наработано совместное решение относительно изменений избирательного законодательства.

"Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который сегодня был внесен в зал. Компромисс не выполнили", - пояснил он.

Напомним, команда Президента готовила изменения в закон о выборах в части исключения норм отноительно мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

22 мая прошло внеочередное заседание ВР, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.

На нем Рада провалила включение в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Владимир Зеленский
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