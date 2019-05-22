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Учет ДТП в Украине будут вести по-новому

Учет ДТП в Украине будут вести по-новому

КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий", который позволит обеспечить выявление и анализ причин совершения ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины

"Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Отмечается, согласно постановлению, предусматривается утверждение обновленного учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.

Напомним, в настоящее время на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Кабмин, Украина
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