В Раде собирают подписи под обращением в КСУ относительно указа о роспуске парламента

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Верховной Раде начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента. Фото с приложением к обращению на своей страничке в Facebook показал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает УНН.

"Фракция НФ поддержит представление в КС", - написал Бурбак и обнародовал фото приложения к конституционносу представлению.

Отмечено, что на фото видно, что представление подписали 20 народных депутатов.

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Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает обращение народных депутатов в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая.