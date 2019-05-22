У Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Лидером партии "Слуга народа" может стать Дмитрий Разумков. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

Рябошапка отметил, что партию должен был возглавлять Иван Баканов, но он получил другую должность - заместителя председателя Службы безопасности Украины.

"... очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список", - сказал заместитель главы АП.

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Он также предположил, что Разумков станет новым лидером "Слуги народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.