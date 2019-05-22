Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 19:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
101355
Версия для печати

У Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа"

У Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Лидером партии "Слуга народа" может стать Дмитрий Разумков. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

Рябошапка отметил, что партию должен был возглавлять Иван Баканов, но он получил другую должность - заместителя председателя Службы безопасности Украины.

"... очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список", - сказал заместитель главы АП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов

Он также предположил, что Разумков станет новым лидером "Слуги народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, политика, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.