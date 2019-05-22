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Начальник СГО Гелетей подал в отставку

Начальник СГО Гелетей подал в отставку

Валерий Гелетей

КИЕВ. 22 мая. УНН. Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото рапорта, передает УНН.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей.

Он пожелал своему преемнику "силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины".

"Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону", - отметил Гелетей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.

Источник: УНН
Теги: отставка
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