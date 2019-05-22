Более половины украинцев положительно относятся к созданию ПЦУ - опрос

КИЕВ. 22 мая. УНН. Более половины украинцев относятся положительно к созданию Православной церкви Украины и предоставлению ей Томоса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные Киевским международным институтом социологии, передает УНН.

Согласно данным социологического опроса, 54,2% респондентов относятся положительно к созданию Православной церкви Украины и предоставлению ей Томоса. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%.

Среди респондентов, положительно или нейтрально относящихся к созданию ПЦУ и к Томосу, 64,5% считают, что условий, определенных в Томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви, и нельзя отказываться от него.

При этом 8,8% считают, что условия невыгодны для Православной церкви Украины и нужно отказаться от Томоса и восстановить Украинскую православную церковь Киевского Патриархата. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 26,7%.

Кроме того, 50,6% респондентов считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, хотя при этом 30,5%, напротив, считают, что это скорее являтся разделяющим фактором для Украины.

Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного с 12 по 18 мая 2019 года КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, религиовед Дмитрий Горевой считает, что Украина рискует потерять Томос из-за раскола в Православной церкви Украины, вызванного "авантюрой" патриарха Филарета.