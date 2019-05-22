Зеленский встретится с представителями миссии МВФ на следующей неделе - АП

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом сообщили в Администрации Президента Украины, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - заявили в АП.

В Администрации отметили, что пока представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Как сообщал УНН, МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов.