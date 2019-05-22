Новости: Политика
Среда, 22 мая 2019, 17:30 • Саша Картер • 6765
Зеленский встретится с представителями миссии МВФ на следующей неделе - АП
КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом сообщили в Администрации Президента Украины, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - заявили в АП.
В Администрации отметили, что пока представители миссии проводят встречи с чиновниками.
Как сообщал УНН, МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов.
Источник: УНН
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