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Зеленский встретится с представителями миссии МВФ на следующей неделе - АП

Зеленский встретится с представителями миссии МВФ на следующей неделе - АП

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом сообщили в Администрации Президента Украины, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - заявили в АП.

В Администрации отметили, что пока представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Как сообщал УНН, МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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