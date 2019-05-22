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Кабмин принял решение об отделении ГТС

Кабмин принял решение об отделении ГТС

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling (OU). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", передает УНН.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства принять изменения в постановление КМУ №496 по реализации модели "анбандлинга", предложенной на заседании Координационного совета 16 мая 2019 года. Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО "МГУ", - сообщили в компании.

При этом в МГУ уточнили, что такая модель не требует дополнительных законодательных изменений, например, принятия закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator).

Также в компании добавили, что это решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка.

"Хотим отдельно отметить, успешная реализация постановления и проекта "анбандлинга" в целом зависит от тесного сотрудничества с НАК "Нафтогаз" для создания независимого оператора ГТС до 1 января 2020 года", - сообщили в госкомпании.

Напомним, пять европейских операторов будут работать с украинской стороной над анбандлингом газотранспортной системы Украины для создания независимого оператора ГТС. Соответствующее соглашение подписали с европейскими партнерами НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

Источник: УНН
Теги: ГТС, Нафтогаз, Укртрансгаз, анбандлинг
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