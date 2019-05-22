Кабмин принял решение об отделении ГТС

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling (OU). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", передает УНН.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства принять изменения в постановление КМУ №496 по реализации модели "анбандлинга", предложенной на заседании Координационного совета 16 мая 2019 года. Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО "МГУ", - сообщили в компании.

При этом в МГУ уточнили, что такая модель не требует дополнительных законодательных изменений, например, принятия закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator).

Также в компании добавили, что это решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка.

"Хотим отдельно отметить, успешная реализация постановления и проекта "анбандлинга" в целом зависит от тесного сотрудничества с НАК "Нафтогаз" для создания независимого оператора ГТС до 1 января 2020 года", - сообщили в госкомпании.

Напомним, пять европейских операторов будут работать с украинской стороной над анбандлингом газотранспортной системы Украины для создания независимого оператора ГТС. Соответствующее соглашение подписали с европейскими партнерами НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины".