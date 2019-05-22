У Зеленского готовят несколько вариантов изменений избирательного законодательства

КИЕВ. 22 мая. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время будет опубликовано решение о дальнейших действиях в изменении избирательного законодательства. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Я думаю, в ближайшее время мы обнародуем решение, вариантов есть не один и не два ... Мы должны понять ситуацию и предложить свои варианты решения вопроса, их может быть несколько", - ответил Стефанчук на вопрос, какая стратегия команды в дальнейшем, и реалистично ли в ближайшее время подать новые законопроекты.

По словам Стефанчука, сейчас в Администрации Президента они будут думать, каким образом действовать дальше, поскольку система открытых списков для команды Зеленского принципиальная вещь, и Президент поставил задачу для Рады по принятию Избирательного кодекса.

Напомним, у Зеленского надеются на дополнительные переговоры по изменению избирательного законодательства.

Как сообщал УНН, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая.