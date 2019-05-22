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Климкин и Пристайко договорились относительно двойного гражданства для иностранных украинцев

Климкин и Пристайко договорились относительно двойного гражданства для иностранных украинцев

КИЕВ. 22 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для иностранных украинцев. Об этом глава Климкин написал на странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера вместе с Вадимом Пристайко очень классно поговорили с делегацией Всемирного Конгресса Украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для иностранных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину. При ВКУ будет создана специальная юридическую группа, которая будет работать над реализацией этой важной для украинцев и Украины инициативы ", - написал глава МИД.

Как сообщал УНН, ранее Вадим Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение.

Источник: УНН
Теги: Украина, гражданство, Павел Климкин
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