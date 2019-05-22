Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 мая 2019 00:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15555
Версия для печати

В Москве суд признал законным продление ареста уже 16 украинским морякам

В Москве суд признал законным продление ареста уже 16 украинским морякам

КИЕВ. 22 мая. УНН. Московский городской суд признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, законным признано продление ареста в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслав Зинченко, Дениса Гриценко, Михаил Власюка и Андрея Драча.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыска, Сергея Цибизова, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина и Сергея Чулиба.

Отмечается, что жалобы остальных моряков рассмотрят в Мосгорсуде 27 мая.

Напомним, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил 24 военнопленным морякам срок ареста на три месяца.

Как сообщал УНН, родственники политзаключенных просят Зеленского создать должность уполномоченного по освобождению заложников Кремля.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, моряки, аресты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.