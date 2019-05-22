В НАБУ увеличили количество кандидатов в Совет общественного контроля

КИЕВ. 22 мая. УНН. Количество участников конкурса по избранию нового состава Совета общественного контроля при НАБУ увеличено с 44 до 46 кандидатов, представляющих 30 общественных организаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что после обжалования еще два человека были допущены к участию в конкурсе, пакеты документов которых соответствовали требованиям Положения о Совете общественного контроля.

Выборы нового состава РГК при НАБУ состоятся 30 мая 2019 на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро - 15 членов новой РГК выберут по результатам рейтингового Интернет-голосования.

Отмечается, что проголосовать за кандидатов смогут все граждане, проживающие на территории Украины.

Результаты голосования будут обнародованы на сайте Национального бюро 6 июня 2019.

Как сообщал УНН, в Украине стартуют выборы в Раду общественного контроля НАБ.

Напомним, в НАБУ опубликовали список кандидатов в Раду общественного контроля.