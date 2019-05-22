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Портнов: завтра подаю заявление об отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском"

Портнов: завтра подаю заявление об отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на “Кузницы на Рыбацком”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Портнова.

“Фабула — Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через оффшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств”, — отметил он в сообщении.

Он также сообщил, что: “В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру”.

Стоит напомнить, что экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил накануне, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступления.

Источник: УНН
Теги: Украина, Портнов, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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