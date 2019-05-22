Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

КИЕВ. 22 мая. УНН. На имя Президента Украины Владимира Зеленского подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя Президента Воолодимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.

Напомним, в апреле экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сразу же после объявления в воскресенье данных экзит-полов по итогам второго тура президентских выборов сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.