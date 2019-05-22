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Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

Михеил Саакашвили

фотогалерея

КИЕВ. 22 мая. УНН. На имя Президента Украины Владимира Зеленского подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя Президента Воолодимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.

Напомним, в апреле экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сразу же после объявления в воскресенье данных экзит-полов по итогам второго тура президентских выборов сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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