Регистрация | Вход |
USD: 26,30 0,1922  EUR: 29,39 0,2409 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 мая 2019 03:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4545
Версия для печати

Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

КИЕВ. 23 мая. УНН. Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине, информирует УНН.

“Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы”, — заявил он.

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко, который был уволен новым украинским президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Как стало известно ранее, председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.