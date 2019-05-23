В Сенате США утверждена к принятию резолюция, посвященная 5-той годовщины Революции Достоинства

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Сенате США утверждена к принятию резолюция, посвященнвя 5-той годовщины Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в США.

Резолюцию внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричард Дурбиным. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал к принятию полным составом верхней палаты Конгресса резолюцию, в которой: