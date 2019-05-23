Вступил в силу указ о роспуске Рады

КИЕВ. 23 мая. УНН. Указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" опубликован в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая, сообщает УНН.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года. 3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины", - говорится в тексте документа.

Как отмечается, этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, ранее в Администрации Президента Украины в Киеве прошла встреча Президента Владимира Зеленского и руководства Верховной Рады и парламентских фракций относительно досрочного прекращения полномочий парламента.