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В Facebook исчез доступ к странице Администрации Президента

В Facebook исчез доступ к странице Администрации Президента

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В социальной сети Facebook исчез доступ к странице Администрации Президента Украины, сообщает УНН.

Так, при попытке открыть страницу "Администрация Президента Украины", появляется сообщение: "Простите, этот материал сейчас недоступен. Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарелf или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите".

Добавим, именно на эту страницу в Facebook осуществляется переход с сайта официального интернет-представительства Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, у первой леди Украины появилась страница в Instagram.

Источник: УНН
Теги: АП, Facebook, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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