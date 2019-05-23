В Facebook исчез доступ к странице Администрации Президента

КИЕВ. 23 мая. УНН. В социальной сети Facebook исчез доступ к странице Администрации Президента Украины, сообщает УНН.

Так, при попытке открыть страницу "Администрация Президента Украины", появляется сообщение: "Простите, этот материал сейчас недоступен. Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарелf или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите".

Добавим, именно на эту страницу в Facebook осуществляется переход с сайта официального интернет-представительства Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, у первой леди Украины появилась страница в Instagram.