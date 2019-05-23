Хомчак начинает кадровое обновление Генштаба
Руслан Хомчак (слева)
КИЕВ. 23 мая. УНН. Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения. Об этом он сказал в четверг журналистам, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналиста о том, какое у него есть видение кадровых изменений, Хомчак ответил: "Я начинаю думать над этим вопросом".
"Вышел только, получил задачу и в срок министру доложу. Кадровые изменения однозначно будут. Они будут нацелены на лучшее", - сказал он.
На вопрос о том, будет ли полностью обновлен кадровый состав Генштаба, начальник ответил, что "еще не знает".
"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Единственное могу сказать, что ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально, никаких личных отношений - только оценка состояния дел", - отметил Хомчак.
Он добавил, что затягивания в принятии кадровых решений не будет.
Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.