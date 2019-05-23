Хомчак рассказал, будет ли договариваться с РФ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не будет договариваться, а исполнять обязанности, прописанные ему в законодательстве Украины. Об этом он сказал в четверг журналистам, передает корреспондент УНН.

"Я - начальник Генерального штаба и я не договорююсь, я принимаю решения и руковожу. Все открыто и понятно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он договариваться с Россией или воевать.

По словам Хомчака, его позиция "выполнять обязанности, прописанные в законодательстве Украины".

Как сообщал УНН, новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий Указ Глава государства подписал 21 мая.