Совет Безопасности ООН парализован - Генсек

КИЕВ. 23 мая. УНН. Отношения между мощными странами мира еще никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас, убежден Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что отношения между мощными государствами мира еще никогда не были такими расстроенными, как сейчас.

"Отношения между сверхдержавами - например, США, Россией и Китаем - никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - заявил Генсек.

Именно поэтому, по мнению Гутерриша, настолько трудно сейчас работать Совете Безопасности ООН.

"Когда у нас настоящий кризис, например в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в РБ", - сказал он.

Эта ситуация очень беспокоит Генсека ООН.

"Мы видим, что Совет Безопасности парализована. Учитывая самые угрозы миру в мире, это меня очень беспокоит", - отметил Гутерриш.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Собравшись в зале заседаний, члены Совета Безопасности, в частности Германия и Франция проголосовали против этой повестки дня.