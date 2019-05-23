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Петиция за отставку Зеленского собрала почти половину необходимых голосов

Петиция за отставку Зеленского собрала почти половину необходимых голосов

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины только 22 мая, за полдня собрала уже 11297 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения, ее поддержка удвоилось за полдня, сообщает УНН.

Этим утром у петиции, которую зарегистрировали накануне, было лишь чуть больше 5 тысяч голосов.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" - указано в частности в петиции авторства Максима Николаевича Безрука.

Добавим, это не единственная петиция об отставке Зеленского. Со вчерашнего дня идет сбор подписей под петицией "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний".

Напомним, за первые сутки президентства Зеленскому поступило около 30 петиций.

Источник: УНН
Теги: отставка, Президент, петиция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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