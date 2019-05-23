Свириденко остался Уполномоченным по вопросам реабилитации участников боевых действий

КИЕВ. 23 мая. УНН. Шестой президент Украины Владимир Зеленский оставил на должности Вадима Свириденко Уполномоченным по вопросам реабилитации участников боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте АП.

Так, Президент сначала уволил Свириденко с должности, признав утратившей силу статью Указа от 22 ноября 2018 N9 386 "Об Уполномоченном Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий".

В то же время в указе №319/2019 говорится о назначении на должность.

"Назначить Свириденко Вадима Васильевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий", - говорится в тексте документа.

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Вадим Свириденко - военный фельдшер, солдат Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны с 2014 по 2017 год.

Как сообщал УНН, переговорную группу по Донбасса ждут изменения.