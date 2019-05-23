В НАТО назвали пять приоритетов в реформировании оборонного сектора Украины

КИЕВ. 23 мая. УНН. Для Украины приоритетным является принятие, после закона о национальной безопасности, закона о новом комитете по контролю, закона о Службе безопасности Украины, об оперативно-розыскной работе, об охране государственной тайны и о реформировании оборонной промышленности и процесса оборонных закупок. Об этом сказал во время конференции в Киеве глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"Закон о нацбезопасности должен быть трансформирован, интерпретирован в другие законодательные акты, другие положения. Это требует развития и разработки целого пакета законопроектов. Мы видим 5 основных направлений, которые являются наиболее приоритетными - это закон о новом комитете по контролю. Второе - закон о СБУ, закон об оперативно-розыскной работе, закон об охране гостайны и пятое - реформирование оборонной промышленности и процесса оборонных закупок", - сказал Винников.

По его словам, советники НАТО вовлечены в предоставление консультаций по всем этим направлениям.

"Мы готовы ускорить и интенсифицировать наше участие. Наиболее важными являются первые два указанных направления", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО 7 февраля. 19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент. Они вступили в силу 21 февраля. Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что до 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в ЕС и НАТО.