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Всемирный банк: для Украины важно продолжать сотрудничество с МВФ

Всемирный банк: для Украины важно продолжать сотрудничество с МВФ

КИЕВ. 23 мая. УНН. В условиях значительных выплат по внешней задолженности для Украины важно сохранять макростабильность, поэтому сотрудничество страны с Международным валютным фондом важна. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем чрезвычайно важным продолжать программу сотрудничества с МВФ. В условиях значительных выплат по внешним долгам для Украины важно сохранять макростабильность, и поэтому программа с МВФ является такой важной", - отметила Кахконен.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу в Украине.

Миссия должна была находиться в Украине в течение двух недель. Эксперты планировали пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом и вопросы восстановления наказание за незаконное обогащение.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявлял, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с МВФ. Вместе с тем, он уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине.

Кроме того, планируется, что на следующей неделе Зеленский проведет встречу с миссией МВФ.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, МВФ, Украина
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