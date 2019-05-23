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ЦИК ожидает завтра получить первые документы на выборы от партий

ЦИК ожидает завтра получить первые документы на выборы от партий

КИЕВ. 23 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия, начиная с завтрашнего дня, будет ожидать первые документы для участия в выборах от политических партий. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования указа Президента о проведении выборов. Сегодня он был опубликован - 24 мая он начинается. Завтра мы можем ожидать уже первые документы", - отметила Слипачук.

Напомним, Указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия не успеет напечатать бюллетени к парламентским выборам 21 июля при действующей системе государственных закупок.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, парламент, парламентские выборы
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