Венецианская комиссия проанализирует закон о языке

КИЕВ. 23 мая. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) получила запрос на анализ принятого в Украине закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Венецианской комиссии.

"Письмом от 22.05.2019 г. председатель Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже Рада отклонила все постановления по блокированию языкового закона. Президент подписал закон о языке 15 мая.

Закон официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины от 16 мая. Вступление его в силу состоится 16 июля 2019 года, кроме некоторых положений.