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СМИ: Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

СМИ: Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста "Громадского" перед началом своего выступления на IForum, передает УНН.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что "нет".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время публичного выступления употребил термин "агрессор" вместо "Россия".

Как сообщал УНН, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Источник: УНН
Теги: Россия, переговоры, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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