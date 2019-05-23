Депутат Рыбалка указал в декларации недостоверные данные, - НАПК

КИЕВ. 23 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в электронной декларации народного депутата Украины Сергея Рыбалки. Об этом говорится в решении о результатах полной проверки декларации нардепа за 2017 год, передает УНН.

Сообщается, что Рыбалка не придерживался требования пункта 1 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Уточняется, что в своей декларации за 2017 год в разделе 2.1. "Информация о субъекте декларирования" Рыбалка указал на принадлежность занимаемой должности (народный депутат, - ред.) к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков. Впрочем, по данным НАПК, такая информация является недостоверной.

"Субъект декларирования при составлении и представлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год отметил недостоверные сведения о своей должности, чем не сдержал требования пункта 1 статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в НАПК, уточнив, что должность народного депутата не относится к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

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Вместе с тем, НАПК не нашло в декларации радикала признаков незаконного обогащения и конфликта интересов.

В итоге Рыбалке рекомендовали устранить допущенные нарушения путем внесения уточнений в декларации.

Напомним, в середине 2018 года НАПК опубликовало решение по итогам проверки электронной декларации нардепа 2015 года. Тогда НАПК установило, что Рыбалка нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции.

Также напомним, в этом суд обязал НАБУ восстановить уголовное производство в отношении депутата Рыбалки из-за не внесения им в декларации о доходах квартиры в Париже.